Главному тренеру «Локомотива» Пелино диагностировали коронавирус

Канадский тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга сдали положительные тесты на COVID-19.
Об этом сообщает твиттер омского «Авангарда», клуба в тренерском штабе которого Пелино работал в сезоне-2018/19.
«У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер «Авангарда» находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции. Здоровья!» – говорится в заявлении омского клуба.
«Локомотив» под руководством 60-летнего Пелино занял шестое место в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20. В первом раунде плей-офф ярославская команда в шести матчах уступила «Йокериту» (2:4).
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