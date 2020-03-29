Главному тренеру «Локомотива» Пелино диагностировали коронавирус Новость сообщила пресс-служба «Авангарда».

Канадский тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга сдали положительные тесты на COVID-19.

Об этом сообщает твиттер омского «Авангарда», клуба в тренерском штабе которого Пелино работал в сезоне-2018/19.

«У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер «Авангарда» находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции. Здоровья!» – говорится в заявлении омского клуба.

«Локомотив» под руководством 60-летнего Пелино занял шестое место в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20. В первом раунде плей-офф ярославская команда в шести матчах уступила «Йокериту» (2:4).