Малкин победил в номинации «Камбэк сезона» - Советский спорт
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30 марта 2020 09:36ХоккейТрофименко Кирилл

Малкин победил в номинации «Камбэк сезона»

Россиянин удостоился этого звания в своем «Питтсбурге».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал победителем номинации «Камбэк сезона» в составе своей команды.

Его удостоила этой награды НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Малкин получил травму уже во второй игре сезона, пропустил 11 матчей, после чего забросил 24 шайбы и отдал 49 голевых передач в 53 встречах.

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