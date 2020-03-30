Малкин победил в номинации «Камбэк сезона» Россиянин удостоился этого звания в своем «Питтсбурге».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал победителем номинации «Камбэк сезона» в составе своей команды.

Его удостоила этой награды НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Малкин получил травму уже во второй игре сезона, пропустил 11 матчей, после чего забросил 24 шайбы и отдал 49 голевых передач в 53 встречах.