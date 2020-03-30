Источник: IIHF запросила оргкомитет ЧМ-2021 о возможном переносе первенства Ранее глава IIHF Рене Фазель не исключил, что турниры могут автоматически перенести на год из-за коронавируса.

Международная федерация хоккея запросила организационный комитет чемпионата мира 2021-го года о теоретической возможности переноса турнира на год.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники. «Представители IIHF связались с оргкомитетом чемпионата мира-2021 с целью узнать, возможен ли вообще в теории перенос турнира на другой срок. В данный момент ведется обсуждение, но сейчас невозможно представить, сколько времени может занять переговорный процесс до того момента, когда будет выработано какое-либо решение», - сообщил собеседник агентства..

Чемпионат мира 2020-го года должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с восьмого по 24 мая. Конгресс IIHF, который должен был пройти в Цюрихе 21-23 мая, также был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.