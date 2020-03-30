Источник: IIHF запросила оргкомитет ЧМ-2021 о возможном переносе первенства - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 марта 2020 13:57ХоккейТрофименко Кирилл

Источник: IIHF запросила оргкомитет ЧМ-2021 о возможном переносе первенства

Ранее глава IIHF Рене Фазель не исключил, что турниры могут автоматически перенести на год из-за коронавируса.

Международная федерация хоккея запросила организационный комитет чемпионата мира 2021-го года о теоретической возможности переноса турнира на год.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники. «Представители IIHF связались с оргкомитетом чемпионата мира-2021 с целью узнать, возможен ли вообще в теории перенос турнира на другой срок. В данный момент ведется обсуждение, но сейчас невозможно представить, сколько времени может занять переговорный процесс до того момента, когда будет выработано какое-либо решение», - сообщил собеседник агентства..

Чемпионат мира 2020-го года должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с восьмого по 24 мая. Конгресс IIHF, который должен был пройти в Цюрихе 21-23 мая, также был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Для них болезнь куда опаснее. Кто из спортивных руководителей заразился коронавирусом Заболевание у людей старшего возраста, к которым относятся многие функционеры, может перетекать в тяжелые формы. 29.03.2020 21:00 Футбол Иванова Дарья
Евгений Ловчев: Чемпионат обязательно нужно доигрывать – хоть летом, хоть осенью Вчера министр спорта Италии заявил, что чемпионат Серии А точно не возобновится 3 мая. 30.03.2020 14:53 Футбол Волохов Юрий
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Мартен Фуркад: Быть тренером? Это не то, как я хотел бы выразить себя Доротея Вирер: Хорошо чувствую себя на диване Логинов занял седьмое место по сумме призовых в завершившемся сезоне
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий
Эсекиэль Понсе: «Месси – мой земляк, а детским кумиром был Роналду» Аргентинский форвард «Спартака» ответил на вопросы болельщиков. 28.03.2020 17:30 Футбол Григорьевская Юлия
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
15:17 Олимпиада Япония и МОК согласовали дату открытия летней Олимпиады
15:03 Футбол «Атлетико» интересуется защитником «Челси»
14:54 Футбол Нойер требует от «Баварии» продлить контракт еще на пять лет
14:31 Футбол ЦСКА продлил карантин до первого мая
14:12 Футбол Александр Головин: Больше всего скучаю по бане
14:12 Баскетбол РФБ опровергла информацию о признании «Химок» чемпионом страны
13:57 Хоккей Источник: IIHF запросила оргкомитет ЧМ-2021 о возможном переносе первенства
13:46 Футбол Бывший игрок «Зенита» Мак ушел из «Трабзонспора»
13:30 Футбол Александр Головин: Лучший момент в карьере – переход в «Монако»
13:09 ММА Тактаров подозревает США в изобретении коронавируса
13:03 Футбол «Бавария» в ближайшее время может продлить контракт с Мюллером
12:34 Бокс Хабиб Нурмагомедов: Готов драться с любым соперником везде
12:10 Биатлон Биатлонистка Анастасия Халиуллина заразилась коронавирусом
12:03 Бокс Фергюсон – Нурмагомедову: Даже запрет на перелеты не помешает мне надрать твой зад
11:51 Бокс Хабиб Нурмагомедов: Фергюсону ищут нового соперника, вылететь из России не могу
11:28 Олимпиада Бывший мэр Рио-де-Жанейро обвинен в коррупции во время подготовки к ОИ-2016
11:15 Футбол «Ювентус» готов сделать «МЮ» новое предложение по Погба
10:54 Футбол Чемпионат Италии может быть завершен досрочно
10:35 Футбол «Реал» может купить Упамекано
10:14 Футбол «Арсенал» заинтересовался 19-летним игроком «Брондбю»
Несмотря на карантин, московская мэрия продолжает брать плату и штрафы за парковки
У 12 оренбуржцев тесты дали положительный результат на коронавирус
В Минздраве дали свежие данные о ситуации по коронавирусу в Башкирии - цифры выросли
Власти Ростова попросили жителей исключить поездки за город из-за коронавируса
Более 30 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус в Карелии
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика