Лучшим вратарем НХЛ игроки назвали Прайса, Василевский занял в опросе 2-е место, а Бобровский – 4-е Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги подвела итоги голосования.

Пока регулярный чемпионат приостановлен, Ассоциация игроков НХЛ провела опросов среди хоккеистов, определяя лучших в каждом амплуа.

Самым лучшим голкипером игроки НХЛ назвали канадского вратаря «Монреаля» Кэри Прайса (41,55% голосов). Россиянин из «Тампы» Андрей Василевский занял второе место в опросе (17,09%). На третьем оказался канадец Марк-Андре Флери из «Вегаса» (8,93%), а четвертое – еще один российский страж ворот Сергей Бобровский из «Флориды» (5,63%).