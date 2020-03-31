Макдэвида назвали лучшим форвардом НХЛ, Кучеров – четвертый по результатам голосования Ассоциация игроков НХЛ провела опросов среди хоккеистов, определяя лучших в каждом амплуа.

Лучшим нападающим лиги хоккеисты назвали капитана «Эдмонтона» Конора Макдэвида. Канадец получил 68,35% голосов.

Второе место досталось Сидни Кросби из «Питтсбурга» (14,93%), третье занял Натан Маккиннон из («Колорадо»). И лишь на четвертой позиции нашлось место для представителя другой страны, кроме Канады – россиянин Никита Кучеров из «Тампы» получил 2,88% голосов.