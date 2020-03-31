Бывший форвард московского «Динамо» Фроликов скончался на 64-м году жизни Печальную новость сообщил официальный сайт бело-голубых.

На 64-м году жизни скончался бывший нападающий московского и рижского «Динамо» Алексей Фроликов. Об этом сообщает официальный сайт ХК «Динамо» (Москва).

Вот, что сказано в заявлении клуба:

«Воспитанник московского «Динамо» впервые заявил о себе на молодежном чемпионате мира в 1977 году, где стал лучшим бомбардиром сборной СССР. В составе бело-голубых Алексей Викторович неоднократно завоевывал медали первенства страны, а также выигрывал Кубок СССР.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва от лица руководства, команды и болельщиков выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Викторовича… Динамовская семья понесла невосполнимую потерю».

Фроликов выступал за московское «Динамо» с 1975 по 1981 год, трижды выиграв серебряные медали чемпионата СССР. Еще одно серебро Алексей завоевал в рижском «Динамо» в 1988-м. В конце карьеры в начале 90-х он выступал за финские «Эссят» и «Сентер».