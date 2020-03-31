Минская «Юность» обыграла «Шахтер» и вышла вперед в финальной серии Матч состоялся в Солигорске.

В белорусской экстралиге продолжается финальная серия Кубка президента. В третьем матче солигорский «Шахтер» на своей площадке уступил минской «Юности» со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1). Столичная команда ведет в серии 2:1.

Счет открыл защитник «Шахтера» Роман Достанко на 19-й минуте, однако «Юность» добилась успеха благодаря дублю Михаила Стефановича. Форвард минчан реализовал большинство на 33-й минуте и забросил победную шайбу на третьей минуте овертайма.

Четвертый матч финальной серии состоится завтра 1 апреля в Солигорске, а пятый – 3 апреля в Минске.