Генеральный менеджер «Торонто»: Продолжаем погоню за Барабановым «Мэйпл Лифс» и еще несколько клубов НХЛ претендуют на 25-летнего форварда СКА.

Журналист газеты The Toronto Sun Терри Кошан в своем твиттере со слов генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс» Кайла Дубаса подтвердил интерес клуба НХЛ к российскому нападающему Александру Барабанову.

Вот, что написал Кошан:

«Дубас подтверждает интерес «Торонто» к Александру Барабанову. Он заявил: «Мы продолжаем погоню за Барабановым. Сделаем все возможное».

25-летний Барабанов всю карьеру провел в СКА. В сезоне-2019/20 олимпийский чемпион Пхенчхана в 43 матчах регулярного чемпионата набрал 20 очков (11+9), а также забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в четырех встречах плей-офф.