«Адмирал» покинул КХЛ Такое решение приняло Министерство физкультуры и спорта Приморского края.

«Адмирал» из Владивостока больше не будет играть в КХЛ. У клуба большие финансовый трудности, усугубленные пандемией коронавируса. От поддержки команды отказалось и руководство края.

Министерство физкультуры и спорта Приморского края приняло решение о заключении контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21. Средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

«В КХЛ «Адмирал» в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморского края.

Напомним, перевенство КХЛ этого года так и не было доиграно. Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.