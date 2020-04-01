«Адмирал» удивлен заявлением, что клуб покинет КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 апреля 2020 08:51ХоккейТрофименко Кирилл

«Адмирал» удивлен заявлением, что клуб покинет КХЛ

Ранее об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

В «Адмирале» из Владивостока выразили удивление заявлением, что команда не сможет сыграть в первенстве КХЛ в следующем году.

«Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне. Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Адмирала».

В прошедшем сезоне-2019/20 «Адмирал» занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. Первенство КХЛ было досрочно прекращено из-за пандемии коронавируса.

Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Шевченко попросила UFC перенести поединок против Калдервуд Тренер клуба «Ахмат»: Емельяненко считает Грозный самым безопасным местом Усман и Масвидаль могут провести поединок в рамках турнира UFC 249
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Сколько миллионов отберет коронавирус у Месси и других звезд. Полный расклад «Барселона» одной из первых в мировом футболе наглядно продемонстрировала, какими будут экономические последствия пандемии коронавируса для топ-клубов. 30.03.2020 18:00 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Камавинга хочет перейти в «Реал» Экс-тренер «Реала Сосьедад»: Многие аспекты игры Гризманна зависят от его настроения Серхио Регилон: Я с удовольствием добился бы успеха в «Реале»
Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Разыскивается «русская Нильссон». Кто у нас может перейти из лыж в биатлон? Решение одной из сильнейших лыжниц мира Стины Нильссон сменить вид спорта породило новую волну разговоров: может, что-то подобное стоит осуществить и в России? 31.03.2020 11:00 Биатлон Тигай Лев, Волохов Юрий
От спартаковца Тила до зенитовца Халка. Топ-10 трансферов из-за границы «Зенит» потратил 165 млн евро на пятерых самых дорогостоящих футболистов в клубной истории. 31.03.2020 14:00 Футбол Зибрак Артем
Один Логинов – и все. В каких видах спорта нас почти не радовали сборные Пока спортивный мир на паузе самое время подвести итоги зимнего сезона. Который, несмотря на эпидемию, прошел почти целиком. «Советский спорт» изучил результаты российских команд во всех олимпийских дисциплинах. 27.03.2020 15:00 Биатлон Мысин Николай
Новости
09:54 Синхронное плавание Светлана Ромашина: Перенос Олимпиады моих планов не изменил
09:50 Футбол Фанаты «Немана» призвали людей не ходить на футбол
09:26 Футбол «Челси» и «Арсенал» интересуются Умтити
09:07 Баскетбол Два игрока «Лейкерс» излечились от коронавируса
08:51 Хоккей «Адмирал» удивлен заявлением, что клуб покинет КХЛ
08:45 Футбол «Милан» хочет купить Милика
08:22 Футбол «Луч» покинет ФНЛ
08:13 Хоккей «Адмирал» покинет КХЛ
00:05 Баскетбол Римас Куртинайтис: Если бы в Единой лиге ВТБ лидировали не «Химки», а ЦСКА, им бы присвоили золото
23:55 Хоккей В Торонто запретили все спортивные соревнования до 30 июня, включая матчи НХЛ и НБА
23:41 Футбол Мэр Лондона призвал футбольные клубы британской столицы помочь в борьбе с коронавирусом
23:16 Хоккей Московское «Динамо» могут покинуть Индрашис и Афиногенов, а самим бело-голубым нужен Лехтеря
23:05 Формула-1 Руководитель «Ред Булла» Хорнер: Команды Ф1 обсуждают вопрос о переносе введения нового регламента
22:47 Хоккей Генеральный менеджер «Торонто»: Продолжаем погоню за Барабановым
22:36 Футбол Леонид Слуцкий: Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат
22:23 Футбол В Голландии запрет на проведение соревнований продлили до 28 апреля
22:14 Футбол «Ливерпуль» собирается вернуть Стерлинга из «Манчестер Сити»
21:57 Хоккей Минская «Юность» обыграла «Шахтер» и вышла вперед в финальной серии
21:47 Фигурное катание Загитова опубликовала ускоренное видео своей тренировки и призвала оставаться дома
Трамп решил подключиться к переговорам Москвы и Эр-Рияда по нефти
«Как в клетке». Чем занимаются тагильчане в самоизоляции из-за коронавируса
В Белгородской области нет новых заболевших коронавирусом
В Башкирии зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом
В Хабаровском крае власти вводят режим самоизоляции
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика