«Адмирал» удивлен заявлением, что клуб покинет КХЛ Ранее об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

В «Адмирале» из Владивостока выразили удивление заявлением, что команда не сможет сыграть в первенстве КХЛ в следующем году.

«Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне. Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Адмирала».

В прошедшем сезоне-2019/20 «Адмирал» занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. Первенство КХЛ было досрочно прекращено из-за пандемии коронавируса.