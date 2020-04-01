«Адмирал» удивлен заявлением, что клуб покинет КХЛ

В «Адмирале» из Владивостока выразили удивление заявлением, что команда не сможет сыграть в первенстве КХЛ в следующем году.
«Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне. Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Адмирала».
В прошедшем сезоне-2019/20 «Адмирал» занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. Первенство КХЛ было досрочно прекращено из-за пандемии коронавируса.
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