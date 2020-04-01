Фетисов о ситуации с «Адмиралом»: Сложно представить такое в НХЛ Клуб из Владивостока, с большой долей вероятности, не будет участвовать в следующем первенстве КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что «Адмирал» покинет КХЛ. В правительстве Приморского края решили перенаправить финансирование профессиональных команд региона на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

«Деньги «Адмирала» пойдут на борьбу с коронавирусом? Закончится пандемия, с кем будем бороться дальше? Думаю, мы победим этот вирус, но людям будет нужна нормальная жизнь, а в Приморском крае и Хабаровске, я их объединяю, хоккей является визитной карточкой. Нужно было спросить людей: согласятся ли они на такое? Дальний Восток — это важнейший регион развития, экономического в том числе. Президент вкладывает огромные усилия в этот регион. Мы отбираем у людей очень важную составляющую в понимании и единения страны на таком огромном пространстве. Понятно, губернатор принимает решение исходя из того, что нужно в первую очередь делать. Сложно представить, что в НХЛ такие варианты могут случиться. Если большие корпорации с государственным участием финансируют КХЛ, то они должны и финансировать и клубы в лиге», — приводит Sport24 слова Фетисова.

Первенство КХЛ завершено досрочно. Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.