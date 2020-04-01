«Адмирал» подтвердил, что не выступит в следующем сезоне КХЛ Причиной станет сложное финансовое положение, усугубленное пандемией коронавируса.

Руководство «Адмирала» официально подтвердило, что клуб не сможет выступить в следующем сезоне КХЛ.

«В столь непростое время просим вас доверять информации только из официальных и клубных источников, все остальные заявление не являются правдивыми и направлены только на получение хайпа. Мы не даем каких-либо комментариев вне официальных источников. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и мире <...> принято решение о том, что профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участие в предстоящем сезоне, а те средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Учитывая, что основной спонсор клуба также испытывает кризисные явления и, вероятно, не сможет в полной мере профинансировать выступление ХК «Адмирал» в КХЛ, клуб не сможет соблюсти требования Лиги по минимальной заработной плате хоккеистов», — говорится в сообщении пресс-службы «Адмирала»

Отмечается, что в клубе с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, так жизнь и здоровье спортсменов и болельщиков — превыше всего. «Адмирал» сделает своим приоритетом развитие детского и юношеского спорта, воспитание поколения сильных приморских хоккеистов. Для этого в клубе имеется вся необходимая техническая база.