Сошников останется в «Салавате Юлаеве» еще на один сезон

26-летний нападающий Никита Сошников заявил, что намерен играть за «Салават Юлаев» до завершения своего нынешнего контракта, который рассчитан до 30 апреля следующего года.
«Я далеко не загадываю, – заявил Сошников в интервью интернет-газете «Реальное время». –Придет время, и там уже будем решать. Я ничего не планирую, но у меня всегда есть задача выходить на каждую игру и показывать максимум. А там уже будет зависеть от меня, моего здоровья и от того, как все срастется. Я не исключаю варианта с НХЛ.
Этим летом предложений оттуда не поступит, потому что у меня контракт в Уфе еще на год, они тоже на это будут смотреть. Я думаю, к Новому году, если будут хорошие результаты, могут начать связываться. Но опять-таки нужно показывать, на что ты способен и играть без травм».
В регулярном чемпионате сезона-2019/20 Сошников сыграл за «Салават» 58 матчей, набрав 48 очков (27+21). Никита выступал в НХЛ с 2015 по 2019 годы за «Торонто» и «Сент-Луис», в сумме сыграв 87 матчей (8+8).
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