Бывший тренер «Калгари» и сборной Канады Питерс может возглавить «Автомобилист»

Бывший тренер клубов НХЛ «Каролина» и «Калгари» Билл Питерс может продолжить карьеру в «Автомобилисте».
Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Источник утверждает, что кандидатуру 53-летнего Питерса предложил руководству клуба из Екатеринбурга нападающий Павел Дацюк, который сотрудничал с тренером, когда тот помогла в «Детройте» Майку Бэбкоку.
29 ноября прошлого года Питерс был со скандалом уволен из «Калгари». Бывший хоккеист Аким Алиу рассказал о том, что в 2009-м тренер позволял себе расистские высказывание в его адрес, когда они сотрудничали в команде АХЛ «Рокфорд Айс Хогз».
Лучшим в самостоятельной тренерской карьере Питерса в НХЛ стал сезон-2018/19. «Калгари» выиграл Тихоокеанский дивизион и пробился в плей-офф, где в первом раунде уступил «Колорадо» в пяти матчах (1:4).
Стоит также отметить, что под руководством Питерса сборная Канады в 2016 году выиграла чемпионат мира в России, одолев в московском финале команду Финляндии (2:0).
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