НХЛ не планирует тестировать всех игроков на коронавирус

«Наши медицинские эксперты не рекомендуют массовое тестирование всех хоккеистов. Кроме того, что для такой меры нет необходимых лабораторных ресурсов, медицинское сообщество считает, что подобное тестирование не является медицински обоснованным. Также это не удовлетворяет требованиям органов здравоохранения», - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте лиги.
Ранее сообщалось, что известно о четырех игроках НХЛ, сдавших положительный тест на вирус COVID-19, также у двух хоккеистов «Оттавы» наблюдаются легкие симптомы, и сейчас они находятся в изоляции.
Накануне мэр Торонто Джон Тори объявил о запрете всех спортивных соревнований и других массовых мероприятий в городе до 30 июня. Таким образом, даже если регулярные чемпионаты НХЛ и НБА будут возобновлены до 30 июня, команды из Торонто «Мэйпл Лифс» и «Рэпторс» не смогут играть дома на «Скоушабэнк-арене».
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