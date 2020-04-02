Робин Ленер: Что делает Швеция? Моя младшая сестра ходит в школу, а дома у нее больная мать Голкипер «Вегаса» Робин Ленер эмоционально отреагировал на то, что в Швеции до сих пор не введен карантин в связи с пандемией коронавируса.

«Что делает Швеция? Чертовы идиоты! Моя младшая сестра ходит в школу, а дома у нее больная мать, которая, вероятно, не сможет справиться с этой болезнью. Проснитесь!» - написал Ленер в своем Twitter-аккаунте, комментируя сообщение журналиста The Financial Times Джона Берн-Мердока о том, что из-за отсутствия карантина в Швеции резко возросло число умерших.

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что лига не планирует сокращать число матчей текущего регулярного чемпионата, в котором командам осталось провести от 10 до 13 матчей.