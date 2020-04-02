КХЛ выступила с официальным заявлением о положении «Адмирала» - Советский спорт
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02 апреля 2020 22:23ХоккейГичунцев Артур

КХЛ выступила с официальным заявлением о положении «Адмирала»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что «Адмирал» снялся с сезона-2020/21 и рассчитывает вернуться в чемпионат через год.

«Адмирал» не будет ликвидирован и продолжит свою деятельность. Команда системы МХК «Тайфун» примет участие в МХЛ в сезоне-2020/2021», – говорится в сообщении КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем. Клуб решил перечислить деньги в резервный фонд Приморья и пойдут на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

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