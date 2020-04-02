КХЛ выступила с официальным заявлением о положении «Адмирала»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что «Адмирал» снялся с сезона-2020/21 и рассчитывает вернуться в чемпионат через год.
«Адмирал» не будет ликвидирован и продолжит свою деятельность. Команда системы МХК «Тайфун» примет участие в МХЛ в сезоне-2020/2021», – говорится в сообщении КХЛ.
Ранее сообщалось, что «Адмирал» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем. Клуб решил перечислить деньги в резервный фонд Приморья и пойдут на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.
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