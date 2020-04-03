Дмитрий Квартальнов: В серии «Нефтехимиком» мы были не в самой лучшей форме Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги сезона КХЛ.

– Итоги сезона положительные. Жаль, что мы не сыграли дальше. Наверное, была бы более ясная картина для всех, если бы провели следующий раунд. Но что теперь говорить. Мы были готовы сыграть. Положа руку на сердце, мы были еще не в такой хорошей форме в серии с «Нефтехимиком», – сказал Квартальнов во время видеоконференции.

Напомним, что «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона. В первом раунде плей-офф казанцы победили в серии «Нефтехимик» (4-0). Следующим соперником команды должен был стать «Салават Юлаев».

25 марта КХЛ приняла решение досрочно завершить текущий сезон из-за коронавируса.