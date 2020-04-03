Владимир Крикунов – о вероятности возобновления плей-офф КХЛ: Вообще не пойму, о чем разговор Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал слухи о гипотетическом турнире с участием 6 клубов.

Владимир Крикунов заявил, что доиграть Кубок Гагарина, не представляется возможным.

– Во-первых, никто не знает, когда все это закончится, – отметил главный тренер московского «Динамо» в интервью «Спорт день за днем». – Если это произойдет к июлю, там уже надо будет готовиться к новому сезону.

– Некогда играть?

– Я вообще не пойму, о чем разговор. Уже принято решение. Чемпионат остановлен. Не пойму, о чем речь. В НХЛ все еще надеются доиграть сезон? У них контракты со спонсорами и телевидением. Им надо отработать эти деньги.

– А если провести недельный турнир с участием шести команд в одном городе?

– Это будет совсем не Кубок Гагарина.

Решение о досрочном завершении сезона в КХЛ было принято 25 марта. Ранее с Кубка Гагарина снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». В плей-офф удалось провести лишь первый раунд. После победы над «Спартаком» в шести матчах московские динамовцы должны были встретиться с ЦСКА в полуфинале Западной конференции.