«Ак Барс» доставил продукты пожилым болельщикам и ветеранам команды Посылки доставили бесконтактным способом.

Казанский «Ак Барс» организовал благотворительную акцию, доставив продукты и подарки ветеранам клуба и владельцам сезонных абонементов старше 65 лет. Об этом сообщает официальный сайт казанцев.

Посылки доставили бесконтактным способом. В ряды волонтеров с 3 апреля вошли представители официального фан-клуба, разрабатываются другие мероприятия.

«Ак Барс» стал победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф казанцы в четырех матчах обыграли «Нефтехимик». Сезон в КХЛ был завершен досрочно после четвертьфиналов конференций.