Форвард «Монреаля» Дофен продлил контракт с клубом Об этом сообщает официальный сайт команды.

Канадский форвард Лоран Дофен продолжит выступления за «Монреаль». Сегодня, 3 апреля он продлил трудовое соглашение на один год.

Отмечается, что его зарплата составит 700 тысяч долларов. При этом уточняется, что если хоккеист будет отправлен в АХЛ, то его оклад составит 175 тысяч долларов.

Добавим, что регулярный чемпионат НХЛ временно приостановлен из-за пандемии коронавируса.