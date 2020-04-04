Агент Марченко сообщил о скором переходе в «Коламбус» - Советский спорт
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04 апреля 2020 01:27ХоккейГичунцев Артур

Агент Марченко сообщил о скором переходе в «Коламбус»

19-летний уроженец Барнаула выступает за питерский клуб с 2018 года.

Судя по всему, форвард СКА Кирилл Марченко продолжит карьеру в НХЛ. Об этом заявил его агент Марк Гандлер.

«Он проведет в КХЛ еще два года, после чего уедет «Коламбус». Вы получите удовольствие от его игры», – цитирует агента The Athletic.

Добавим, что в минувшем сезоне форвард СКА отыграл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (7+9) очков. Также в его активе 4 матча в плей-офф и 5 (3+2) очков.

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