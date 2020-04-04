Андрей Василевский: В игре с «Анахаймом» шмальнул, но защитник отбил - ну и ладно, забью еще - Советский спорт
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04 апреля 2020 20:46Хоккей

Андрей Василевский: В игре с «Анахаймом» шмальнул, но защитник отбил - ну и ладно, забью еще

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский выразил уверенность, что сможет забросить шайбу в НХЛ.

- Я нормально раздаю. Пару раз еще бросал по воротам. Один раз почти забил - в этом сезоне в игре с «Анахаймом» шмальнул, но последний защитник отбил. Я причем нормально бросил, шайба точно в ворота летела. Ну, ладно, забью еще... , - приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ со ссылкой на канал BulinSchool в YouTube.

Отметим, что в текущем сезоне российский голкипер «Лайтнинг» лидирует по количеству передач среди вратарей лиги (четыре). Всего на счету Василевского 11 голевых передач в 260 играх НХЛ.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта. Позже заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига надеется возобновить сезон этой весной, но не исключает того, что доигрывать чемпионат придется в августе.

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