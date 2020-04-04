Беспалов продлит контракт со «Спартаком» Голкипер Никита Беспалов подпишет новый контракт с красно-белыми.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального менеджера «Спартака» Алексея Жамнова.

В минувшем сезоне Беспалов провел 22 встречи за красно-белых в регулярном чемпионате и серии плей-офф КХЛ, в которых одержал десять побед.

Напомним, что «Спартак» по итогам регулярного чемпионата занял пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина уступил московскому «Динамо» (2-4).