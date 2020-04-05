Генеральный менеджер «Ванкувера»: Подколзин обладает всеми необходимыми качествами для игры в НХЛ «Кэнакс» задрафтовали нападающего под десятым номером.

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг считает, что нападающий СКА Василий Подколзин имеет все данные, чтобы заиграть в НХЛ.

«Он близок к тому, чтобы стать игроком НХЛ. Он обладает необходимыми для этого габаритами и силой. Он готов играть в силовую игру, его навыки и понимание игры позволяют сыграться с хорошими партнерами. У него осталось еще один год по контракту, и он выполнит это, и тогда мы посмотрим. Я думаю, что он способен сделать скачок вперед», — цитирует Беннинга Sportsnet.

Напомним, на драфте НХЛ 2019 года «Ванкувер» выбрал Подколзина под 10-м номером.

В текущем сезоне 18-летний хоккеист набрал 8 (2+6) очков в регулярном чемпионате и 3 (1+2) очка в играх плей-офф КХЛ.