Генеральный менеджер «Ванкувера»: Подколзин обладает всеми необходимыми качествами для игры в НХЛ

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг считает, что нападающий СКА Василий Подколзин имеет все данные, чтобы заиграть в НХЛ.
«Он близок к тому, чтобы стать игроком НХЛ. Он обладает необходимыми для этого габаритами и силой. Он готов играть в силовую игру, его навыки и понимание игры позволяют сыграться с хорошими партнерами. У него осталось еще один год по контракту, и он выполнит это, и тогда мы посмотрим. Я думаю, что он способен сделать скачок вперед», — цитирует Беннинга Sportsnet.
Напомним, на драфте НХЛ 2019 года «Ванкувер» выбрал Подколзина под 10-м номером.
В текущем сезоне 18-летний хоккеист набрал 8 (2+6) очков в регулярном чемпионате и 3 (1+2) очка в играх плей-офф КХЛ.
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