«Барыс» и Скабелка не договорились о новом контракте - Советский спорт
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06 апреля 2020 10:43Хоккей

«Барыс» и Скабелка не договорились о новом контракте

Казахстанский клуб приступил к поискам нового главного тренера.

Как сообщает пресс-служба «Барыса», и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта, действие которого истекает 30 апреля 2020 года.

«Андрей Владимирович и его тренерский штаб добились впечатляющих успехов за два сезона работы в клубе. «Барыс» благодарит Андрея Скабелку и его тренерский штаб и желает им успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте команды.

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20 «Барыс» набрал 84 очка и занял вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

В первом раунде серии плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина «Барыс» со счетом 4-1 обыграл «Металлург».

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