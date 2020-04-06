Тренер «Локомотива» Пелино находится в стабильном состоянии Стало известно о состоянии главного тренера «Локомотива» Майка Пелино.

- Состояние у него стабильное. Он сейчас находится в Канаде вместе с семьей. К счастью, ничего сверхъестественного нет, - цитирует пресс-службу ярославского клуба ТАСС.

Напомним, что в конце марта канадский специалист и его супруга сдали положительные тесты на COVID-19.

Добавим, что «Локомотив» под руководством 60-летнего Пелино занял шестое место в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20, а в первом раунде плей-офф в шести матчах уступил «Йокериту» (2-4).