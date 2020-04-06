«Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» первом матче виртуального розыгрыша Кубка Гагарина Сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Однако, пресс-служба КХЛ сообщила, что Кубок Гагарина будет разыгран путем голосования, которое будет проводиться среди болельщиков в каждом матче серии.

Так, первая игра между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» завершилась в пользу уфимского клуба, который получил 63 274 голоса. У «Сибири» – 53 287 голосов.

Добавим, что в финале Западной конференции сыграют «Йокерит» и московское «Динамо».