Форвард «Баффало» Скиннер перечислил канадской больнице 53 тысячи долларов Об этом сообщает пресс-служба организации.

Нападающий «Баффало» Джефф Скиннер принял участие в борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что форвард «Сэйбрз» перечислил 53 тысячи долларов больнице родного города Маркем (Канада).

Ранее капитан «Баффало» Джек Айкел также принял участие в подобной акции – он приобрел 5 тысяч масок для местных больниц.

Что касается НХЛ, то регулярным чемпионат временно приостановлен. Ожидается, что его возобновят в августе этого года.