Артемий Панарин: Если НХЛ недозаработала, то взимает деньги с хоккеистов Ранее сообщалось, что матчи могут возобновить в августе 2020 года.

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопросы болельщиков. В частности, российский хоккеист порассуждал на тему финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса.

«Мы тут тоже прилично потеряем, с нас налог приличный возьмут. Сто процентов потеряем, потому что есть эскроу. Если лига недозаработала, то она с хоккеистов взимает деньги.

Все встало, плей-офф встал, а это самые прибыльные матчи. Думаем, мы процентов 30 от зарплаты потеряем. А еще налог штата и все остальное», – сказал Панарин в эфире своего Instagram.