Гендиректор «Сибири» Фастовский: КХЛ подготовила финансовый Fair Play - Советский спорт
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07 апреля 2020 09:36ХоккейШарафудинов Виктор

Гендиректор «Сибири» Фастовский: КХЛ подготовила финансовый Fair Play

В лиге будут тщательно следить за соблюдением жесткого потолка зарплат.

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о том, что Континентальная хоккейная лига готовит новый документ, который должны будут подписать все клубы.

«На самом деле, лига подготовила такой документ, он называется «Финансовый Fair Play», – заявил Фастовский в интервью Чемпинат.com – Он пока не афишируется, о нем не рассказывается, но он есть. Он наверняка будет распространен, и все будут обязаны его подписать. Там перечислены вещи, которые недопустимы и за которыми лига следит, в КХЛ есть специальный департамент. Он занимается потолком зарплат, уровнем зарплат и учетом зарплат. У них есть полномочия для проверки любого игрока. Этот документ, подписанный всеми, будет давать возможность доступа к какой-то закрытой информации. Раскрывать все тонкости не буду, но по поводу всяких благ для родственников там это указано.

Санкции за нарушение? Нереально серьезные. Просто невероятные. Все должны понимать, что мы играем в честную игру. Если кто-то решил, что он готов к тому, чтобы обойти правила, он должен быть готов и к тому, что это будет для него первый и последний раз».

Напомним, что 2 марта КХЛ утвердила, что с сезона 2020/21 «жесткий» потолок зарплат в лиге составит 900 миллионов рублей. В случае превышения клубом «жесткого» потолка заработных плат не более чем на 2%, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на 2% совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.

Кроме того, минимальная сумма зарплатной ведомости для клубов будет составлять 270 миллионов рублей с последующим увеличением по сезонам до 50%, или 450 миллионов рублей – к сезону-2023/24.

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