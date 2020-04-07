Артемий Панарин: От карантина у меня уже фляга немного подъезжает - Советский спорт
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07 апреля 2020 12:01ХоккейШарафудинов Виктор

Артемий Панарин: От карантина у меня уже фляга немного подъезжает

Во время пандемии нападающий «Рейнджерс» живет у Сергея Бобровского в Майами.

Российский форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в прямой трансляции в своем инстаграме рассказал о том, как проводит время в карантине.

«У меня уже фляга немножко подъезжает, мы уже сидим, наверное, четвертую неделю, – заявил Панарин. – Да мы тоже с ума сходим без хоккея. Серега Бобровский там все время тренируется. Я на диване забазировался, у меня сегодня выходной. Мы сейчас не в Нью-Йорке, а у Бобровских в Майами. На карантине мы тренируемся и едим. Я учусь готовить. На улице дождь, особо не позагорать.

Судя по статистике, в США обстановка, мягко говоря, нехорошая. Но поскольку мы дома находимся, особо не чувствуем. Выезжаем в магазин, на улице машины ездят, людей поменьше, но все равно бегают. Пляжи закрыты, магазины закрыты. Покупал ракетки, так мне выносили наружу. В Нью-Йорке, судя по новостям, полная задница.

Мы на тачке рулили в Майами. Мы должны были попозже поехать, но решили раньше, потому боялись, что границы перекроют. Но нас в Нью-Йорк в любом случае пустят, так как там наш дом. Сколько будем у Бобровских? Пока не выгонят. Сократил их расходы. Может, еще дней пять побудем.

Я бы хотел, чтобы в настоящем плей-офф «Рейнджерс» играл. Считаю, что мы пару следующих игр должны были выиграть, так что можно нас в плей-офф включать. Хотел бы финал «Вашингтон» – «Рейнджерс». Там много русских».

Напомним, что 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

После 70 матчей регулярного чемпионата «Рейнджерс» с 79 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, уступая идущему на третьем месте «Питтсбургу» семь очков.

Панарин в 69 встречах своего первого сезона в Нью-Йорке набрал 95 очков (32+63).

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