Барабанов выбирает между «Аризоной» и «Торонто» - Советский спорт
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07 апреля 2020 13:52ХоккейШарафудинов Виктор

Барабанов выбирает между «Аризоной» и «Торонто»

Агент нападающего СКА подтвердил интерес к своему клиенту со стороны клубов НХЛ.

Сразу два клуба Национальной хоккейной лиги ведут переговоры с 25-летним нападающим СКА Александром Барабановым. Об этом рассказал агент российского хоккеиста Дэн Мильштейн.

«Александра недавно были переговоры по видеосвязи с представителями обоих клубов, – цитирует Мильштейна The Province. – Они оба приезжали в Россию. Также с ним разговаривал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф. Я ожидаю решения в ближайшее время. Конечно, Александр с женой рассматривают оба города, но он смотрит на ситуацию широко: ему важен хоккей, как тренер будет видеть его в команде, фанаты, традиции».

30 апреля действующий контракт СКА и Барабанова подойдет к концу. Александр – воспитанник клуба из Санкт-Петербурга, и выступает за главную команду питерских армейцев с января 2014 года. Барабанов дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 330 матчей и 160 очков (73 шайбы и 87 результативных передач).

В сезоне-2019/20 олимпийский чемпион Пхенчхана в 43 матчах регулярного чемпионата набрал 20 очков (11+9), а также забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в четырех встречах плей-офф.

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