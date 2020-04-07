«Автомобилист» расстался с Мартемьяновым

Хоккейный клуб «Автомобилист» на своем официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с 57-летним главным тренером Андреем Мартемьяновымю
Вот, что сказано в заявлении:
«Андрей Алексеевич возглавлял нашу команду с мая 2018 года, вместе мы дважды смогли выйти в плей-офф Кубка Гагарина, улучшить многие клубные показатели. В частности, на старте прошлого сезона наша команда выдала победную серию из 18-ти матчей подряд. По итогам регулярного чемпионата 2018/19 «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф впервые вышел во второй раунд. В сезоне-19/20 у команды под руководством Андрея Мартемьянова было много взлетов и падений, в итоге не удалось продолжить поступательное движение вверх по стадиям Кубка Гагарина, но несмотря на это, нашей команде удавались яркие матчи, которые дарили болельщикам положительные эмоции.
«Автомобилист» благодарит Андрея Алексеевича за работу в течение этих двух сезонов и желает профессиональных успехов в продолжении карьеры».
Вместе с Мартемьяновым Екатеринбург покинет ассистент главного тренера Консантин Шафранов, однако два других помощника Евгений Шалдыбин и Константин Власов продолжат работу в новом тренерском штабе в сезоне-2020/21.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Автомобилист» может возглавить бывший тренер «Калгари Флэймз» и сборной Канады Билл Питерс.
В сезоне-2019/20 «Автомобилист» по итогам регулярного чемпионата занял четвертое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда Мартемьянова уступила «Сибири» в пяти матчах (1:4).
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