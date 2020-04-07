Источник: Барабанов заключил контракт с «Торонто» Ранее факт переговоров подтвердил агент российского нападающего Дэн Мильштейн.

Александр Барабанов заключил контракт с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

Об этом сообщает Чемпионат.com, не раскрывая подробности соглашения.

25-летний Барабанов всю предыдущую профессиональную карьеру провел в СКА из Санкт-Петербурга, дважды став обладателем Кубка Гагарина. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 330 матчей и 160 очков (73 шайбы и 87 результативных передач).

В сезоне-2019/20 олимпийский чемпион Пхенчхана в 43 матчах регулярного чемпионата набрал 20 очков (11+9), а также забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в четырех встречах плей-офф.

Помимо «Торонто» на Барабанова претендовала «Аризона».

В 70 матчах нынешнего сезона «Мэйпл Лифс» набрали 81 очко и занимают третье место в Атлантическом дивизионе. В нынешнем составе «кленовых листьев» пока только один российский хоккеист – 25-летний нападающий Илья Михеев, ранее выступавший за «Авангард».