Источник: Ларионов может возглавить «Салават Юлаев» Такой информацией располагает Gorobzor.ru.

Российский специалист Игорь Ларионов вошел в список кандидатов на должность наставника «Салавата Юлаева».

Согласно источнику, тренер также заинтересован в работе с командой, а его представители уже вышли на связь с властями Уфы и руководством клуба.

Ранее сообщалось, что нынешний рулевой «Салавата» Николай Цулыгин сохранит свой пост и продолжит работу с командой.

В минувшем сезоне его подопечные вышли во второй круг плей-офф, где должны были встретиться с «Ак Барсом», однако, розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершен из-за угрозы распространения коронавируса.