Источник: Ларионов может возглавить «Салават Юлаев» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 апреля 2020 16:37ХоккейГичунцев Артур

Источник: Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»

Такой информацией располагает Gorobzor.ru.

Российский специалист Игорь Ларионов вошел в список кандидатов на должность наставника «Салавата Юлаева».

Согласно источнику, тренер также заинтересован в работе с командой, а его представители уже вышли на связь с властями Уфы и руководством клуба.

Ранее сообщалось, что нынешний рулевой «Салавата» Николай Цулыгин сохранит свой пост и продолжит работу с командой.

В минувшем сезоне его подопечные вышли во второй круг плей-офф, где должны были встретиться с «Ак Барсом», однако, розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершен из-за угрозы распространения коронавируса.

Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
«Бавария» снова тренируется на поле, Левандовски – в строю (фото) Несмотря на пандемию коронавируса, утром в понедельник футболисты мюнхенского клуба возобновили общекомандные тренировки. 06.04.2020 19:30 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Мюллер продлил контракт с «Баварией» «Барселона» и «Бавария» выразили соболезнования Гвардиоле Мюллер готовится подписать новый контракт с «Баварией»
Из лыж в биатлон-2. Чепиков: «Чтобы хорошо стрелять, нужно два года» Продолжаем начатую вчера тему про переходы в биатлон из лыжных гонок - в мире и, даст бог, в сборной России ближайшего будущего. 01.04.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Спор во время чумы. Почему в «Локомотиве» все еще не урезали зарплату Игроки, тренеры и руководители клуба РПЛ не могут найти взаимопонимание относительно оптимизации расходов во время карантина. И это почему-то не удивляет. 06.04.2020 14:30 Футбол Безъязычный Алексей
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Футбол на большом экране. Что посмотреть о спорте, когда спорта нет на ТВ? Раз нельзя наслаждаться реальными матчами, самое время посмотреть их в кино. «Советский спорт» вспомнил главные фильмы о спорте, которые способны скрасить ваш досуг. Начнем, конечно же, с футбола. 07.04.2020 09:16 Футбол Мысин Николай, Зибрак Артем
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
16:57 Футбол Газизов – о понижении зарплат футболистам «Уфы»: Все решили без лишнего шума
16:37 Хоккей Источник: Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»
16:17 ММА Канделаки получила угрозы от человека, который представился родственником Нурмагомедова
16:05 Футбол Полузащитник «Локомотива» Рыбус ведет переговоры с клубом из Стамбула
15:53 Хоккей Источник: Барабанов заключил контракт с «Торонто»
15:43 Хоккей «Автомобилист» расстался с Мартемьяновым
15:30 Футбол «Валенсия» собирается предложить Родриго новый контракт
15:14 Биатлон Нильссон без отбора получила место в сборной Швеции по биатлону
15:02 Футбол Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018: Заявление о взятках – очередная попытка нас очернить
14:50 Баскетбол Андрей Кириленко: Никогда не скрывал, что у меня есть паспорт США, он не делает предателем
14:35 Формула-1 «Мерседес» переоборудовал базу в Бриксуорте для производства систем ИВЛ
14:07 Футбол «ПСЖ» собирается выкупить трансфер Икарди у «Интера»
13:52 Хоккей Барабанов выбирает между «Аризоной» и «Торонто»
13:32 Футбол Александр Медведев: Думаю, РПЛ и РФС рассмотрят вариант с проведением матчей без зрителей
13:18 Футбол Мюллер продлил контракт с «Баварией»
13:05 Формула-1 Источник: Сезон Формулы-1 может стартовать с двух гонок в Австрии
12:45 Футбол Вячеслав Колосков – об обвинении в даче взятки ФИФА: Пусть расследуют, чемпионат давно закончился
12:31 ММА Уайт и UFC собираются каждую неделю проводить бои на острове
12:13 Плавание В возрасте 32 лет умерла чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина
12:01 Хоккей Артемий Панарин: От карантина у меня уже фляга немного подъезжает
Теплый стан: незаконная ветка метро вгрызается в природный заказник
За сутки выявили еще 11 волгоградцев с COVID-19
«Всё виснет и глючит». Как в тагильских школах прошёл первый день онлайн-обучения
В группе риска: могут ли магазины защитить сотрудников от коронавируса
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика