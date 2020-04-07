Агент Денисенко: Григорий уезжает в НХЛ, будет подписано соглашение с «Флоридой» Он был выбран в первом раунде драфта 2018 года под 15-м номером.

Сергей Исаков, агент форварда «Локомотива» Григория Денисенко, рассказал о планах игрока.

«У Денисенко закончился контракт с «Локомотивом», и я уведомил клуб, что он уезжает в НХЛ. Будет подписано соглашение с «Флоридой», – цитирует агента «Чемпионат».

В минувшем сезоне 19-летний хоккеист отыграл 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 6 шайб и отдал 6 голевых передач при показателе полезности «+1». Что касается плей-фф, то в его активе 6 матчей и 1 гол.