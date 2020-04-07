Агент: Шалунов отправится в «Чикаго» Хоккеист выступает в составе армейцев с 2017 года.

Форвард московского ЦСКА Максим Шалунов отправится в клуб НХЛ «Чикаго». Как сообщил его агент Шуми Бабаев, это случится по окончании контракта с красно-синими, который в силе до 30 апреля. «Шалунов отправится в «Чикаго», которому принадлежат права на игрока», – приводит слова Бабаева ТАСС. Напомним, в минувшем сезоне КХЛ Шалунов провел 54 матча и набрал 25 (14+11) очков.