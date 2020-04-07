Агент: Шалунов отправится в «Чикаго»

Форвард московского ЦСКА Максим Шалунов отправится в клуб НХЛ «Чикаго».
Как сообщил его агент Шуми Бабаев, это случится по окончании контракта с красно-синими, который в силе до 30 апреля.
«Шалунов отправится в «Чикаго», которому принадлежат права на игрока», – приводит слова Бабаева ТАСС.
Напомним, в минувшем сезоне КХЛ Шалунов провел 54 матча и набрал 25 (14+11) очков.
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