Генменеджер «Эдмонтона»: Мы хотели бы подписать Слепышева Заявление функционера приводит официальный сайт НХЛ.

Российский форвард Антон Слепышев может вернуться в «Эдмонтон». Как заявил генменеджер «Ойлерз» Кен Холланд, клуб заинтересован в его услугах и уже предложил ему контракт.

«Я периодически общаюсь с его агентом Дэном Мильштейном. Теперь жду, какое решение примет Антон», – сказал Холланд.

Напомним, «Эдмонтон» выбрал Слепышева на драфте 2013 года под 88-м номером. Он защищал цвета команды с 2015 по 2018 год, отыграв 102 матча. В его активе 23 (10+13) очка.

Его последней командой был московский ЦСКА, в составе которого форвард провел 110 матчей, набрав 70 (33+37) очков.