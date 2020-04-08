Рылов – о работе Знарка: Олег Валерьевич всегда мог пошутить. А мог и пихануть! Специалист возглавил команду весной 2019 года.

Защитник московского «Спартака» Яков Рылов высказался о работе главного тренера красно-белых Олега Знарка, отметив, что российский специалист всегда находит общий язык со своей командой.

«Наш штаб умеет использовать лучшие качества любого игрока. Тренеры сразу видят – куда его поставить, чем он может помочь команде. Это они просто отлично делают.

Я думаю, что ни один игрок плохого слова ни про Знарка, ни про Витолиньша не скажет. Атмосфера в команде в этом сезоне была отличная. В том числе отношения между игроками и тренерами. Олег Валерьевич мог всегда подойти, пошутить. А мог и пихануть! Но это все в пределах нормы, все ради дела, которое мы делали все вместе», – цитирует хоккеиста «Матч ТВ».

Напомним, Знарок возглавил столичный клуб в апреле 2019 года, подписав соглашение по схеме «1+1».

В текущем сезоне красно-белые заняли пятое место в Западной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина уступили московскому «Динамо» (2-4).