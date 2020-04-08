Александр Медведев – об отъезде Барабанова в НХЛ: Терять своего воспитанника всегда очень больно Член совета директоров КХЛ Александр Медведев прокомментировал информацию, что нападающий СКА Александра Барабанов заключил контракт с «Торонто».

- С одной стороны, пожелаем Александру успехов. С другой стороны, терять своего игрока, воспитанника, всегда очень обидно и больно. Нужно говорить о том, что за этим стоит. Лига приняла решение о жестком потолке зарплат. Но главное, за деревьями бы леса не потерять, вот что важно, - передает слова Медведева «РИА Новости».

Добавим, что 25-летний Барабанов всю предыдущую профессиональную карьеру провел в СКА из Санкт-Петербурга, дважды став обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ форвард провел 330 матчей и записал на свой счет 160 (73+87) очков.

В сезоне-2019/20 Барабанов в 43 встречах регулярного чемпионата набрал 20 (11+9) очков, а также забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в четырех встречах плей-офф Кубка Гагарина.