Впервые в истории мужского хоккея генеральным менеджером клуба стала женщина Швейцарка Флоренс Шеллинг стала первой женщиной, занявшей пост генерального менеджера в мужском хоккейном клубе.

Как сообщает пресс-служба IIHF, бывший голкипер швейцарской женской сборной Флоренс Шеллинг, ранее занимавшая пост главного тренера женской сборной U18, назначена генеральным менеджером и спортивным директором швейцарского «Берна», став первой женщиной в мире, работающей на столь высоком посту в мужском хоккее.

- Я была удивлена, как и все вы, когда мне позвонил Марк Люти. У нас было несколько бесед о совместной работе, и они были очень позитивными. Я сразу поняла, что хочу принять этот вызов. Моя главная цель - проделать хорошую работу и вернуть «Берн» на вершину, - прокомментировала свое назначение Шеллинг.

Отметим, что в минувшем сезоне «Берн» в статусе чемпиона страны не сумел пробиться в плей-офф, заняв лишь девятую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата. После этого руководство клуба приняло решение сменить генерального менеджера команды Алекса Шателена.

Добавим, что 31-летняя Шеллинг в составе сборной Швейцарии завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2012 года и Олимпийских играх 2014 года, где была признана самым ценным игроком и лучший голкипером турнира.