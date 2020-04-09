Хоккеисты и сотрудники «Оттавы» выздоровели после заражения коронавирусом Имена заболевших игроков остались тайной.

Двое хоккеистов «Оттыва Сенаторз», а также четверо сотрудников клуба НХЛ из столицы Канады, вылечились после заражения COVID-19. Об этом в интервью для официального сайта НХЛ рассказал главный тренер «сенаторов» Ди Джей Смит.

«У всех все хорошо. Хорошо, что у всех, кто заразился коронавирусом, не было этих ужасных симптомов. Некоторые парни чувствовали себя плохо. Но, будучи спортсменами, они все пережили это. И теперь они все по ту сторону», – заявил Смит.

Сообщив о заражении 21 марта, «Оттава» не раскрыла имен заразившихся хоккеистов не сообщаются. Известно лишь то, что они приняли участие в выездном турне «Оттавы» по Калифорнии. Еще до того, как регулярный чемпионат НХЛ, был приостановлен клуб из столицы Канады провел три выездных матча подряд против «Сан-Хосе», «Анахайма» и «Лос-Анджелеса» 7, 10 и 11 марта.

За «Оттаву» выступают двое российских хоккеистов нападающий Артем Анисимов и защитник Никита Зайцев.