Андрей Назаров: За несколько дней соберу команду любого уровня Бывший тренер СКА, «Барыса» и «Нефтхемика» рассказал о том, как работать в КХЛ в условиях нового потолка зарплат.

Андрей Назаров, в прошлом работавший с семью разными клубами Континентальной хоккейной лиги, считает, что новый потолок зарплат не может стать главной проблемой для создания боеспособной хоккейной команды.

«Не вижу ничего сложного в том, чтобы собрать команду на сезон, – заявил Назаров в интервью «РИА Новости». – Поставьте задачу, и я за несколько дней соберу команду любого уровня. Хотите – топ, хотите – бюджетную, хотите – малобюджетную. У нас в стране условно четыре главных агента. Их номера есть в памяти моего телефона. Так что я не вижу никаких проблем.

Я думаю, что в настоящее время главный вопрос заключается не в том, как пригласить и подписать нужных игроков, чтобы уложиться в этот потолок. Сейчас в первую очередь всем необходимо думать о том, как получить гарантированный бюджет, чтобы денег на зарплаты игрокам хватило на весь сезон.

В настоящее время договариваться с хоккеистами и тренерами можно о чем угодно, но никто, подчеркиваю, никто сейчас не скажет, как ситуация, связанная с экономикой и финансами, будет развиваться в стране через несколько месяцев».

Назаров в прошлом тренировал «Трактор», «Витязь», «Северсталь», «Донбасс», «Барыс», СКА и «Нефтехимик», а также национальные сборные Украины и Казахстана. Его лучшие результаты в КХЛ – выход в четвертьфинал Кубка Гагарина вместе с «Северсталью» и «Донбассом» в сезонах 2012/13 и 2013/14.