Избран новый состав совета директоров КХЛ - Советский спорт
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09 апреля 2020 18:40ХоккейГичунцев Артур

Избран новый состав совета директоров КХЛ

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В четверг, 9 апреля состоялось заочное голосование общего собрания участников КХЛ, где было принято решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава, который выглядит так:

1. Геннадий Тимченко – председатель совета директоров, председатель совета директоров СКА

2. Алексей Морозов – председатель правления, президент КХЛ

3. Валерий Каменский – вице-президент по развитию КХЛ, советник генерального менеджера АНО «Народная команда – Хоккейный клуб «Спартак»

4. Алексей Анисимов – главный арбитр КХЛ

5. Дмитрий Басков – генеральный директор «ХК «Динамо Минск», заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии

6. Сергей Батехин – старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»

7. Игорь Есмантович – президент ООО «ПХК ЦСКА»

8. Алексей Жамнов – первый вице-президент – генеральный менеджер АНО «Народная команда – Хоккейный клуб «Спартак».

9. Борис Король – вице-президент ПАО «Транснефть»

10. Александр Крылов – председатель совета директоров ХК «Авангард», директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть»

11. Дмитрий Курбатов – исполнительный директор Федерации хоккея России

12. Яри Курри – президент ХК «Йокерит»

13. Сергей Ласьков – первый вице-президент и директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

14. Наиль Маганов – генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть», председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».

15. Александр Медведев – генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт»

16. Виталий Прохоров – вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали

17. Виктор Рашников – председатель совета директоров ПАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

18. Аркадий Ротенберг – председатель правления Федерации хоккея России

19. Роман Ротенберг – первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров, вице-президент СКА

20. Юрис Савицкис – президент OOO «Итера Латвия», председатель совета АО «Динамо Рига»

21. Кирилл Фастовский – член правления КХЛ, генеральный менеджер Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»

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