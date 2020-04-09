Слепышев – о предложении «Эдмонтона»: Да, это правда, но я решил остаться в ЦСКА В составе армейцев форвард провел 110 матчей, набрав 70 (33+37) очков.

Российский нападающий Антон Слепышев подтвердил интерес «Эдмонтона», отметив, что решил остаться в московском ЦСКА.

«В сети много новостей о новом предложении от «Эдмонтона»? Да, это правда. Предложение было. Для себя я принял решение остаться в России и ближайшие два года провести в ЦСКА.

На выбор повлиял хоккей. Вторая половина сезона была ударной. Я хочу закрепить успех. Это вызов. Я хочу проверить себя и свои силы. Случайно ли я выстрелил во второй половине сезона или я действительно хорош. И конечно, стать еще сильнее. Семья поддержала мое решение. Они моя поддержка и всегда со мной», – сказал хоккеист пресс-службе армейцев.

Напомним, «Эдмонтон» выбрал Слепышева на драфте 2013 года под 88-м номером. Он защищал цвета команды с 2015 по 2018 год, отыграв 102 матча. В его активе 23 (10+13) очка.