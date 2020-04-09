Слепышев – о предложении «Эдмонтона»: Да, это правда, но я решил остаться в ЦСКА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 апреля 2020 20:11ХоккейГичунцев Артур

Слепышев – о предложении «Эдмонтона»: Да, это правда, но я решил остаться в ЦСКА

В составе армейцев форвард провел 110 матчей, набрав 70 (33+37) очков.

Российский нападающий Антон Слепышев подтвердил интерес «Эдмонтона», отметив, что решил остаться в московском ЦСКА.

«В сети много новостей о новом предложении от «Эдмонтона»? Да, это правда. Предложение было. Для себя я принял решение остаться в России и ближайшие два года провести в ЦСКА.

На выбор повлиял хоккей. Вторая половина сезона была ударной. Я хочу закрепить успех. Это вызов. Я хочу проверить себя и свои силы. Случайно ли я выстрелил во второй половине сезона или я действительно хорош. И конечно, стать еще сильнее. Семья поддержала мое решение. Они моя поддержка и всегда со мной», – сказал хоккеист пресс-службе армейцев.

Напомним, «Эдмонтон» выбрал Слепышева на драфте 2013 года под 88-м номером. Он защищал цвета команды с 2015 по 2018 год, отыграв 102 матча. В его активе 23 (10+13) очка.

Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Туктамышева опубликовала тизер произвольной программы (видео) Евгения Медведева: У меня нет возможности находиться дома Евгения Медведева: Я привыкла жить в Канаде и чувствую, что жизнь налаживается
Играть всем клубам в Северной Дакоте – единственный шанс спасти сезон НХЛ Всем командам НХЛ нужно собраться в одном городе и играть без зрителей. 08.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Андрей Бутенко: С нового сезона судьи будут реже назначать пенальти и отменять голы Арбитр ФИФА, инспектор РФС прокомментировал изменения в правилах, которые внес Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). 09.04.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова – о письме биатлонного сообщества с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий
Барабанов в Торонто, Тарасенко в воротах, а Шон Бурк достучался до небес «Советский спорт» листает хоккейные новости за последние сутки и собирает для вас наиболее важные. 08.04.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Новости
20:53 Футбол Бабаев рассказал, по какой схеме ЦСКА сократил зарплаты футболистам
20:29 Баскетбол Официально: Чемпионат Европы среди мужчин перенесли на 2022 год
20:11 Хоккей Слепышев – о предложении «Эдмонтона»: Да, это правда, но я решил остаться в ЦСКА
19:54 Лыжный спорт Полторанин применял кровяной допинг на Олимпиаде в Пхенчхане
19:40 Футбол Глушаков провел тренировку на заднем дворе (видео)
19:21 Легкая атлетика Клишина – о коронавирусе: То, что сейчас творится в Нью-Йорке, это ужасно
18:59 Бокс Александр Усик: Люди не виноваты в том, что наши царьки чего-то не поделили
18:40 Хоккей Избран новый состав совета директоров КХЛ
18:32 Бокс Ушёл из жизни известный российский тренер по боксу Увайс Байсангуров
18:20 Футбол Агент форварда «Янг Бойз» подтвердил интерес российских клубов
17:57 ММА Монсон считает, что у Нурмагомедова была возможность вылететь в США
17:43 Футбол СМИ: Хавбек «Жилины» Бернат может перейти в ЦСКА
17:19 Футбол Яя Туре: Чем запомнился период в «Барселоне»? Разгромом «Реала» со счетом 6:2
17:04 ММА Друг Макгрегора: Хочу быть честным, поэтому скажу, что не стоит винить Нурмагомедова
16:47 Биатлон Сергей Голиков: Правление СБР – банда, я там работать не желаю
16:37 Футбол «Сельта» снизит зарплату Смолову
16:19 Футбол УЕФА намерен сохранить расписание и места проведения матчей Евро-2020
16:06 Биатлон Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал
16:00 Футбол В «Роторе» сократили зарплаты на 20%
15:49 Баскетбол «Химки» продолжают переговоры со Шведом о новом контракте
We do leave our people behind! Russians are forced to live at Seoul airport
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Число заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 42
В Приморье впервые выявили коронавирус у детей
В Карелии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика