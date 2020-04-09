Малкин – о коронавирусе в Нью-Йорке: Трупы складывают друг на друга – это кошмар На сегодняшний день от этой болезни скончались более 88 тысяч человек.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, находящийся в США, рассказал о тяжелой ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса.

«В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, в Манхэттене все сжато. Там трупов привозят даже в их знаменитый центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк.

Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга – это кошмар», – сказал Малкин в прямом эфире Instagram-аккаунта генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.