Малкин – о коронавирусе в Нью-Йорке: Трупы складывают друг на друга – это кошмар

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, находящийся в США, рассказал о тяжелой ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса.
«В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, в Манхэттене все сжато. Там трупов привозят даже в их знаменитый центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк.
Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга – это кошмар», – сказал Малкин в прямом эфире Instagram-аккаунта генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
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