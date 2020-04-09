Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон - Советский спорт
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09 апреля 2020 22:22ХоккейСергеев Иван

Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон

Лидер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин удивился масштабам урезания зарплат в российском футболе.

В прямом эфире инстаграма Александра Кержакова речь зашла о зарплатах в клубах РПЛ.

«Сейчас всем урезают на 40-60 процентов», – сказал Кержаков.

«Да ладно! – поразился Панарин. – Если у нас столько урежут, следующий сезон пропущу. Нечего будет в Америке делать. Пока в НХЛ обсуждают сокращение в 20-30 процентов. Не забывайте, здесь же еще большие налоги. 45 процентов отдаем с контракта».

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