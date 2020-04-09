Малкин объяснил, почему не вернулся в Россию на время паузы в НХЛ Ранее стало известно, что лигу приостановили на неопределенный срок.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, почему не вернулся на родину во время паузы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«У меня семья, ребенок, не стал рисковать со всеми аэропортами и лететь в Москву. У нас есть квартира в Майами. Поехали сюда. Потом вообще закрыли авиасообщение. Плюс у нас ребенок на тот момент сломал руку. У нас рядом с домом есть пляж, все выходят и гуляют. Ребенку есть, где побегать и погулять.

В Нью-Йорке очень сложно. Многие пишут, что там не хватает персонала и медицинского оборудования. Кто знает, что будет через неделю или две, многие закупаются продуктами и водой. Я не паникую, рассчитываю на свое богатырское здоровье», – сказал Малкин в прямом эфире Instagram-аккаунта генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.