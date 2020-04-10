Коннор Макдэвид: Можно сколько угодно бегать или крутить педали, но это не то Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид считает, что игрокам необходимо как можно раньше вернуться на лед, чтобы снова набрать форму.

- Не получится в зале воссоздать те кардионагрузки, с которыми сталкиваешься во время матча. Можно сколько угодно бегать или крутить педали, но это не то.

Очень важно, чтобы ребята встали на коньки как можно раньше, чтобы у них было время набрать форму, чтобы ноги побежали, и все могли обезопасить себя на льду от травм, - цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Ранее Макдэвид заявил, что регулярный чемпионат НХЛ необходимо доиграть до конца.

Отметим, что «Эдмонтон», набрав 83 очка в 71 встрече регулярного чемпионата, занимает вторую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, опережая идущий четвертым «Ванкувер» на четыре очка.

Напомним, что матчи розыгрыша Кубка Стэнли должны были начаться 8 апреля. Однако 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.